Uso de "cocaína" pode ter causado morte em motel

Uma morte a esclarecer foi registrada na madrugada de domingo (26) em um motel localizado na Avenida Raphael de Haro, bairro Vila dos Ferroviários, saída para Campo Grande, em Três Lagoas (MS).

Por volta das 2h, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado ao local após relatos de que um homem, identificado como L. S. de S., de 31 anos, estaria passando mal. A Polícia Militar também foi chamada para prestar apoio à equipe do Samu.

No local, o médico do Samu constatou o óbito, e o corpo foi preservado para os trabalhos da Polícia Científica e da Polícia Civil. Segundo a responsável pelo motel, Leonardo havia se hospedado sozinho no sábado (25), no período da tarde, e não recebeu nenhuma visita no quarto.