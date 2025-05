Vídeo: PRF persegue e troca tiros com traficante da BR-060 até bairros de Campo Grande

PROTEÇÃO EM TEMPO!

Homens são presos em Três Lagoas por descumprirem medidas protetivas

A Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, cumpriu dois mandados de prisão preventiva nesta semana contra suspeitos de descumprirem medidas protetivas de urgência em casos distintos de violência doméstica. As prisões ocorreram para garantir a integridade física e emocional das vítimas, de 17 e 51 anos. Os […]