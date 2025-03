Vigilante é agredido e tem motocicleta roubada durante assalto em fábrica no Parque Industrial

Três Lagoas (MS) – Um vigilante patrimonial foi vítima de roubo, lesão corporal e dano durante um assalto ocorrido na tarde deste sábado (22), por volta das 15h15, em uma fábrica localizada no Parque Industrial de Três Lagoas.

A ocorrência foi atendida pela equipe GETAM do 2º Batalhão de Polícia Militar, acionada via COPOM. Conforme o relato da vítima, o vigilante realizava a segurança do local quando ouviu barulhos metálicos próximos ao refeitório. Ao se aproximar, avistou um homem magro, de pele clara, trajando calça jeans, blusa escura, luvas pretas e com o rosto coberto por uma camiseta amarrada.

O suspeito apresentava sinais de estar sob efeito de entorpecentes, além de estar sujo e descalço. Armado com uma faca, o autor rendeu o vigilante, obrigando-o a se deitar no chão. Em seguida, amarrou as mãos da vítima utilizando parte de seu uniforme e prendeu os pés com um cinto.

Durante a ação violenta, o agressor desferiu dois chutes no rosto do vigilante, causando lesões na boca e no nariz, além de ameaçá-lo de morte caso houvesse qualquer tentativa de reação. Após imobilizar a vítima, o suspeito foi até o estacionamento da fábrica e subtraiu uma motocicleta pertencente à empresa, que estava estacionada com as chaves na ignição e um capacete no compartimento do veículo.