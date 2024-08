Isqueiro de 400 mil reais?

Indo totalmente ao contrário de um isqueiro descartável que você compartilha com amigos. Esse item alia a função tradicional de um isqueiro com a de um relógio de bolso, a peça que é uma parceria entre a O S.T. Dupont x Franck Muller Master Lighter pode custar entre US$ 66 mil a US$ 76 mil (cerca de R$ 360 mil e R$ 415 mil).

O item conta com um relógio que, além do mostrado frontal, tem um movimento esqueleto (ou transparente) na parte de trás. Outro motivo para o preço é o caráter limitado do lançamento: há apenas 88 unidades de cada uma das 4 versões (352 no total) disponíveis para compradores através de agendamento com uma boutique da Franck Muller.