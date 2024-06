Look all jeans está de volta!

Impossível não se lembrar dos icônicos looks all jeans, que foram sucesso durante os anos 2000, a tendência que dominava os guarda-roupas e as passarelas está de volta e com força total.

O denim, um tecido resistente e versátil, ganhou destaque em diversas peças de vestuário, desde calças até jaquetas, passando por saias e chapéus. Tempos em que celebridades como Britney Spears e Justin Timberlake, o icônico casal da época, eram vistos desfilando seus conjuntos jeans em tapetes vermelhos.

Uma das razões para o retorno dos looks all jeans é a versatilidade do denim. O tecido denim pode ser facilmente combinado em diferentes tons e texturas, permitindo uma infinidade de possibilidades de estilo.