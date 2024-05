Marrom: a cor é o novo preto

O marrom sempre foi sinônimo de elegância, o tom dominava as passarelas e as capas de revistas de trinta anos atrás, e agora não é diferente, seu retorno é triunfal e traz sofisticação discreta aos looks. Das passarelas, passando pelos red carpets, o marrom é o que mais vamos ver nos próximos meses entre cabelos, maquiagem e até mesmo unhas.

Continue Lendo...

Nos cabelos, o tom ganha destaque por oferecer uma riqueza de cor e profundidade que se harmoniza com uma diversidade de tons de pele. São dois tons principais: o chocolate ao leite, que traz nuances douradas e acobreadas; e o chocolate amargo apresenta tons mais frios com toques de vermelho e violeta.