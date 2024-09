Tendências de cortes que estarão em alta nesta temporada

2024 está se encaminhando para o fim, mas ainda dá tempo de apostar em um novo visual para fazer bonito nas ultimas estações do ano. E o que não falta são tendencia para você se inspirar na hora de atualizar o corte.

A seguir, veja todas as principais tendências de cortes de cabelo.

Crobs

Cortar o cabelo mais curto nesta época do ano pode parecer contra-intuitivo quando queremos nos cobrir com roupas aconchegantes. Mas, na verdade, faz muito sentido encurtar os fios agora para deixá-los crescer a tempo para o próximo verão (dando mais opções para prender o cabelo quando estiver calor).

Franjinha

Essa é indiscutivelmente a “estação das franjas”, então espere ver muitas por aí. O estilo vem com um bônus, oferecendo a oportunidade perfeita para aparar as pontas desgastadas pelo sol enquanto dá um abraço emoldurante nas maçãs do rosto e na mandíbula.

Comprimentos fluidos

O corte mistura camadas volumosas e esvoaçantes com peças que emolduram o rosto ao comprimento do queixo.

Midi sob medida

Se você está em um meio-termo, o midi sob medida é a melhor escolha para você. Ele oferece comprimento suficiente para estilizar o cabelo para cima, mas tem a nitidez e frescor de um bob.