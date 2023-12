Tiffany anuncia collab com The Pokémon Company

A gigante da joalheria Tiffany & Co se uniu ao artista Daniel Arsham em uma collab bastante surpreendente e inovadora. A linha “Tiffany & Arsham Studio & Pokémon” é dedicada aos fãs da marca e claro do universo Pokémon, afinal a coleção é inspirada na exposição de Arsham no Japão, “A Ripple in Time”, que apresenta uma variedade de obras de arte Pokémon.

Ao todo são nove designs com seis dos Pokémons mais icônicos: Pikachu, Charmander, Squirtle, Jigglypuff, Cubone e Mew, a coleção traz pingentes e colares, com destaque para o colar de prata esterlina oxidada com detalhes em diamante representando todos os seis personagens.

Continue Lendo...

Destaque para a embalagem, uma caixinha azul feita especialmente para a collab em formato de “Pokébola”.