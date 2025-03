Atleta de Três Lagoas se prepara para correr 80km na Serra da Mantiqueira

A ultramaratonista Camila de Cássia, de 36 anos, conquistou o 1º lugar nos 42 km da corrida em trilha realizada no distrito de São Sebastião da Serra, em Brotas (SP), no último dia 15. Natural de Três Lagoas, a fisioterapeuta e treinadora de corrida se destaca no esporte, encarando desafios físicos e mentais.

A prova faz parte do Trirex Endurance, considerado o maior festival esportivo do interior paulista. O evento ocorre em duas etapas anuais, nos meses de março e setembro, e conta com diversas modalidades, como Trail Run, Maratona Aquática, Triathlon, Duathlon e Aquathlon. Camila participou da modalidade Trail Run, cuja largada foi às 6h30.

O percurso incluiu subidas íngremes, descidas técnicas e longas retas em meio à paisagem natural, tornando o desafio ainda mais intenso. “A primeira parte da prova foi muito boa e com clima favorável, mas, no retorno dos 21 km, o sol castigou bastante, chegando a 35ºC. No geral, todos sentiram o impacto do calor”, relatou a atleta.

Experiente em provas de alta exigência, Camila já competiu em algumas das mais duras corridas de montanha do Brasil. Uma corrida que foi inesquecível para Camila, na qual ela ficou em 3º lugar, foi a dos 70 km da Trans Mantiqueira Ultra-Trail Agulhas Negras (TUTAN), disputada na Serra das Agulhas Negras, em Itatiaia (RJ). A atleta encarou a prova do Trirex Endurance como parte de sua preparação para um novo desafio: uma ultramaratona marcada para o dia 25 de abril, em Campos do Jordão (SP). “O objetivo era treinar, identificar pontos a serem melhorados, ganhar volume de treino e correr em percursos diferentes daqueles que estou acostumada. Também foi uma oportunidade para testar meu desempenho em um horário diferente”, explicou.