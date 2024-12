Bicicleta furtada em laboratório é recuperada pelo SIG

A Polícia Civil de Três Lagoas, por meio do Setor de Investigação Geral (SIG), prendeu em flagrante, na tarde de segunda-feira (17), um homem, de 41 anos, por furtar uma bicicleta no Centro da cidade. O crime ocorreu por volta de 12h, quando o suspeito invadiu o estacionamento de um laboratório e furtou a bicicleta de uma enfermeira que trabalhava no local.

Após ser informada sobre o furto, a SIG iniciou uma série de diligências para identificar e localizar o autor do crime. Através de imagens de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas, os policiais conseguiram reunir informações importantes sobre as características físicas do suspeito e as roupas que ele usava no momento do furto. Com essas pistas, a equipe localizou o homem circulando pela cidade com a bicicleta furtada.