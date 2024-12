Ciclista é atropelada e motorista foge sem prestar socorro no bairro Vila Nova

Uma ciclista, de 36 anos, foi atropelada por um carro no início da manhã desta segunda-feira (30), na avenida Dr. Eloy Chaves, no cruzamento com a rua Bom Jesus da Lapa, no bairro Vila Nova, em Três Lagoas. A vítima pedalava em direção ao bairro quando foi atingida por uma pick-up de cor prata, que não respeitou a sinalização de pare e fugiu do local em alta velocidade.

O veículo era dirigido por um idoso. Após atropelar a mulher, o motorista continuou o trajeto sem prestar socorro, seguindo pela rua Bom Jesus da Lapa e virando à direita na rua Generoso Siqueira, no sentido da rodoviária.