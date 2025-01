Funcionário morre após ser atingido por lâmina de roçadeira em Três Lagoas

Na tarde desta terça-feira (14), um grave acidente de trabalho na zona rural de Três Lagoas, próximo à Fazenda Água Limpa 3, resultou na morte de um funcionário da empresa terceirizada que presta serviço para uma indústria de celulose. O caso ocorreu por volta das 16h20, e foi registrado como “morte a esclarecer” pelas autoridades.

Segundo informações do boletim de ocorrência, uma equipe de cinco trabalhadores realizava serviços de desbrota com o uso de roçadeiras. Durante a atividade, o funcionário José Victor Viana do Nascimento gritou de forma abrupta, colocando as mãos no peito. O encarregado da equipe se aproximou e constatou que José Victor havia sido atingido no tórax por um objeto estranho. Apesar das tentativas de primeiros socorros, ele não apresentava mais sinais vitais.

De acordo com relatos colhidos no local, o objeto que atingiu a vítima foi parte da hélice de três pontas de uma roçadeira operada por um outro funcionário. A hélice teria se quebrado após colidir com um toco de eucalipto, projetando um fragmento que atingiu José Victor.