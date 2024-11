Homem é executado com tiro na cabeça e "desovado" em floresta de eucalipto

O homem, até o momento não identificado, foi encontrado caído no chão, com uma perfuração de tiro na cabeça, em frente a um veículo Renault Clio, que a Polícia Civil acredita pertencer à vítima. Junto ao corpo, foram encontrados alguns cartões, mas nenhum documento oficial que pudesse confirmar a identidade da vítima.

Após a descoberta, a Polícia Militar foi informada via 190 e acionou a Polícia Civil e a Polícia Científica. Também esteve no local a Funerária Cardassi, responsável pela remoção do corpo e pelo traslado até o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol).

Segundo a perícia, o disparo que atingiu a cabeça da vítima aparenta ter sido feito por uma pistola, possivelmente calibre .380. No entanto, apenas o encerramento do trabalho pericial poderá confirmar o calibre da arma. Acredita-se que a morte tenha ocorrido entre quarta (20) e quinta-feira (21), devido ao estado de putrefação do corpo. O homicídio será investigado pela Polícia Civil.