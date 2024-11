Agenda de Natal começa nesta terça-feira e traz atrações culturais

Nesta terça-feira (19), inicia a programação de Natal, com a exposição ‘Natal em Cores’, na Avenida Rosário Congro, 560, no Centro de Três Lagoas. O evento iniciará ás 19h e está incluso na agenda natalina, que traz atrações gratuitas e abertas ao público, com apresentações de teatro, dança e musicais.

Seguindo a programação, no dia 21 de novembro, o teatro “Retalhos Inteiros” será apresentado no Galpão da Noroeste do Brasil (NOB), às 19h30; No dia 28 de novembro, às 19h30, o Galpão da NOB recebe a Cantata de Natal “Noite de Luz”. Já no dia 3 de dezembro, às 19h, a Diretoria de Cultura será palco do evento “Luz, Câmera e Música”, com a apresentação dos Violinistas e da Orquestra Municipal de Três Lagoas.