Aneel divulga calendário de bandeiras tarifárias para 2025

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) divulgou o calendário de acionamento das bandeiras tarifárias para 2025. Esse sistema é usado para informar os consumidores sobre os custos reais da geração de energia, com a cor da bandeira indicando se haverá ou não cobrança adicional na conta de luz.

Em janeiro, a bandeira tarifária é verde, o que significa que não haverá custo extra para os consumidores. A Aneel atualizará mensalmente a cor das bandeiras conforme as condições de geração de energia. Abaixo, estão as datas previstas para as divulgações ao longo de 2025: