Atletas de diversas modalidades colocam Três Lagoas em destaque

Três Lagoas, um dos polos esportivos de Mato Grosso do Sul, encerra o ano de 2024 em destaque nacional com excelentes resultados conquistados através de diversos atletas. No atletismo, esporte de grandes conquistas para o Brasil no passado, como de Zequinha Barbosa e Silvânia da Costa, a cidade revelou mais duas jovens promessas: tia e sobrinha.

No início de dezembro, Maria Eduarda da Silva, de 14 anos, conquistou a medalha de ouro nos Jogos Sul-Americanos Escolares, realizados na Colômbia. A tia dela, a atleta Vitória Barreto, de 17 anos, trouxe para casa a medalha de bronze no Campeonato Sul-Americano Sub-18, disputado na Argentina. O vôlei de praia também trouxe conquistas para Três Lagoas e colocou Mato Grosso do Sul na 1ª divisão do principal torneio escolar do Brasil. A dupla Endrick Augusto e João Gabriel, ambos de 17 anos, conquistou a medalha de prata nos Jogos da Juventude Escolares, disputados em João Pessoa (PB).

Além da dupla, outros atletas do vôlei de praia de Três Lagoas se destacaram em nível nacional: Ana Carolina dos Santos, Arthur da Silva Mariano e Gustavo Henrique Martins obtiveram bons resultados entre os profissionais, reafirmando o potencial da cidade no esporte.