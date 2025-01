Aumenta o número de denúncias de terrenos sujos em Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas tem registrado, em média, sete denúncias diárias de terrenos baldios sujos, situação que se agrava no período de chuvas. Apenas em janeiro deste ano, 250 reclamações foram formalizadas, evidenciando a preocupação dos moradores com a proliferação de insetos e animais peçonhentos.

O caminhoneiro Maxssuel Garcia, morador do bairro Jardim das Paineiras há mais de 30 anos, afirma que o problema é recorrente na região. “Sempre assim, no período de chuva piora. Às vezes, eu mesmo limpo, acho vasilhas com água parada, jogo fora, mas tem muito pernilongo, mosquito, sapo, escorpião e até cobra”, relata. Ele denunciou um terreno vizinho em 2024, mas não recebeu resposta.

A costureira Maria José, que mora perto do Instituto Federal, passou por uma experiência inusitada. Ao ligar a máquina de costura dela, percebeu um barulho estranho e encontrou uma cobra enrolada no motor. “Foi um susto enorme! Saí correndo e gritando”, conta. Ela relata que a casa é cercada por terrenos baldios e que cobras já foram encontradas no local em outras ocasiões.