Azul suspende Voos em Três Lagoas e deixa município sem conectividade aérea comercial

Neste domingo (9), a companhia aérea azul deixou de operar voos comerciais em Três Lagoas. A suspensão das operações, anunciada no mês passado, marca o fim de um ciclo iniciado em fevereiro de 2021, quando a empresa passou a oferecer voos para o Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP).

A decisão da Azul faz parte de uma reavaliação de suas bases operacionais, considerando fatores como a demanda de mercado, o aumento dos custos operacionais, a crise na cadeia de suprimentos e a alta do dólar. Apesar das tentativas da prefeitura e do Governo do Estado para negociar a permanência da companhia na cidade, a empresa optou por encerrar suas operações.

A crise no setor aéreo regional não é exclusividade de Três Lagoas. Recentemente, a Gol também anunciou a suspensão de seus voos para Bonito, evidenciando o cenário desafiador para a aviação comercial no interior de Mato Grosso do Sul. O governo estadual está avaliando a situação contratual com a Azul, já que há um acordo de incentivo que exige operações em determinadas cidades. Caso Três Lagoas esteja incluída no contrato, a companhia poderá ser cobrada pelo cumprimento do compromisso.