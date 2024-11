Bancada Federal e Governo de MS discutem prioridades para 2025

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, reuniu-se nesta sexta-feira (22) com a bancada federal do Estado para discutir projetos e alinhar prioridades para o próximo ano. Durante o encontro, realizado no Receptivo do Governo, em Campo Grande, foram apresentados projetos que poderão receber recursos de emendas conjuntas e individuais, com foco nas maiores cidades do Estado, como Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbá e Ponta Porã.

A reunião contou com a presença das senadoras Soraya Thronicke e Tereza Cristina, do senador Nelsinho Trad e dos deputados federais Dagoberto Nogueira, Vander Loubet, Rodolfo Nogueira, Beto Pereira, Marcos Pollon e Luiz Ovando. Também participaram secretários estaduais, como Rodrigo Perez (Segov), Eduardo Rocha (Casa Civil) e Guilherme Alcântara (Seilog).

O Governo destacou que as propostas discutidas incluem investimentos em saúde, educação, segurança pública, infraestrutura e outras áreas prioritárias para o desenvolvimento do Estado. De acordo com a Secretaria de Governo, a definição do destino dos recursos deve ocorrer em uma próxima reunião entre a bancada e o Governo Federal.