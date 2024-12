Campanha de Natal 'Amigos da Eldorado' leva donativos para instituições beneficentes

O grupo de voluntariado AME (Amigos da Eldorado), formado por colaboradores da Eldorado Brasil Celulose, realizou mais uma edição da Campanha ‘Natal Solidário’. Em 2024, a iniciativa apadrinhou dez instituições beneficentes distribuídas entre as cidades de Três Lagoas (MS), Andradina, Santos e São Paulo (SP). As entregas das doações ocorreram entre os dias 16 e 20 de dezembro.

Embora a organização da ação tenha sido realizada pelo grupo de voluntários do AME, a iniciativa e as 960 doações entregues – incluindo 510 brinquedos, 310 itens diversos como alimentos, produtos de higiene pessoal, materiais de limpeza, vestuário e as 140 cestas de Natal – são o reflexo direto do comprometimento e da mobilização dos colaboradores.

Cada colaborador que desejasse doar, poderia realizar a doação, sem a necessidade de ser um membro do grupo de voluntários e foi aberto para a participação de todos.

As instituições contempladas foram: