Casa do Trabalhador de Três Lagoas irá realizar mutirão de empregabilidade

Em alusão ao Dia do Trabalhador, comemorado no dia 1° de maio, um mutirão de empregabilidade irá acontecer na Casa do Trabalhador, no dia 30 de abril, em Três Lagoas. A ação irá contar com inúmeras empresas, ofertando vagas e fazendo as entrevistas de imediato no local.

O diretor da Casa do Trabalhador, o Sidney de Abreu, apontou mais detalhes sobre o evento e fez uma solicitação aos interessados. “Convido a todos os trabalhadores para comparecerem aqui no dia 30, onde vão ter várias vagas disponíveis em atividades diferentes com as entrevistas já de imediato. Nesse dia em especial, para poder trazer mais uma oportunidade aos trabalhadores em sua homenagem, vamos estar com as entrevistas presenciais aqui na casa”.