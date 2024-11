Ciclista transportando crianças se arrisca ao se apoiar em traseira de moto em avenida

Na manhã desta quinta-feira (28), uma cena inusitada e perigosa chamou a atenção de quem passava pela avenida Filinto Muller, em Três Lagoas. Uma ciclista foi flagrada pegando “rabeira” na traseira de uma moto em movimento. A ciclista estava transportando duas crianças, sendo uma na frente e outra, atrás. A prática arriscada, além de comprometer a segurança do trânsito, configura infração prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O momento foi registrado em vídeo por um internauta do JPNews e mostra o momento em que a ciclista se apoia na moto durante o trecho do percurso na avenida. A cena despertou preocupação entre os motoristas, que temiam o risco de um acidente. Apesar da manobra, a ciclista parecia tranquila, aproveitando o impulso sem se importar com as consequências.