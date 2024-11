Confira o resultado final da análise de mérito cultural da Lei Paulo Gustavo

Nesta segunda-feira (11), a Prefeitura de Três Lagoas publicou os editais com o resultado final da análise de mérito cultural, referentes à Lei Paulo Gustavo, nas áreas de audiovisual e demais setores culturais. A relação dos nomes aprovados está disponível no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (ASSOMASUL), edição nº 3714, de 08 de novembro.

A Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar nº 195/2022), que viabiliza o maior investimento direto no setor cultural da história do Brasil, disponibiliza R$ 3.862.000.000,00 (três bilhões, oitocentos e sessenta e dois milhões de reais) para a execução de ações e projetos em todo o território nacional.

PRÓXIMA ETAPA