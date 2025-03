Dia Mundial da Ordem DeMolay é comemorado em Três Lagoas

O advogado e maçom, Júlio Mancini, que pertence à ordem há quase 30 anos, explicou o processo de iniciação. “São meninos que, além de terem idade entre 12 e 21 anos e estarem estudando, são convidados por outros membros da Ordem DeMolay. Após essa escolha, eles passam por uma votação e, se aprovados, são iniciados”, detalhou. Júlio ressaltou que a participação na ordem não exige que os jovens sejam filhos de maçons. A Ordem DeMolay, tida como a maior instituição civil infanto-juvenil do mundo, é um espaço dedicado ao aprendizado de valores e habilidades que contribuem para o crescimento pessoal e coletivo.

Nesta terça-feira (18), é celebrado o Dia Mundial da Ordem DeMolay, uma organização internacional voltada para o desenvolvimento de jovens entre 12 e 21 anos. Com uma história que remonta a 1919, a Ordem chegou a Três Lagoas 80 anos depois, trazendo consigo um legado de valores ligados à ética, disciplina e moral. O nome da ordem é uma homenagem a Jacques de Molay, o último grão-mestre dos templários, que morreu em 1314 durante a Inquisição da Igreja Católica.

Atualmente, a Ordem DeMolay de Três Lagoas conta com 40 jovens, que se reúnem aos sábados, em encontros realizados no templo maçônico. Durante as reuniões, os participantes aprendem sobre ética, moral, postura e liderança, além de história. Os encontros acontecem sob a supervisão de um ‘tio maçom’, membro experiente da maçonaria, garantindo a orientação e segurança dos iniciantes.

Juarez Mancini, filho de Júlio, também é membro da Ordem desde os 12 anos e compartilhou sua experiência. “A Ordem me ajudou muito. Eu era muito tímido quando criança e, ao longo do tempo, me ajudou a perder a timidez, aprendi a falar em público e a desenvolver habilidades de liderança. Dentro da Ordem, temos cargos que nos ensinam sobre responsabilidade e trabalho em equipe”, afirmou Juarez, destacando o impacto da instituição em sua vida.