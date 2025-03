Dia Mundial do Sono alerta sobre a importância do descanso para a saúde

Segundo o especialista em sono Marcos Faria, dormir bem influencia diretamente diversas funções do organismo. “Se uma pessoa passa anos sem dormir bem, pode desenvolver problemas como demência e Alzheimer, pois o cérebro não consegue eliminar substâncias acumuladas ao longo do dia. Além disso, há risco aumentado de doenças cardíacas, diabetes e redução da produção hormonal”, explica.

O sono desempenha um papel fundamental na saúde física e mental. Neste Dia Mundial do Sono, especialistas alertam sobre os riscos da privação do descanso adequado e a importância de hábitos saudáveis para garantir um sono reparador.

Para evitar esses problemas, especialistas recomendam manter uma rotina de sono regular, evitar o uso de telas antes de dormir, reduzir o consumo de cafeína no período noturno e criar um ambiente adequado para o descanso.

A qualidade do sono também é essencial para as crianças. Os bebês, por exemplo, precisam de mais horas de descanso, mas hábitos inadequados podem prejudicar esse processo. “Práticas como colocar a criança para dormir no carro ou oferecer mamadeira a todo momento podem criar dependências que dificultam o sono no futuro”, alerta Marcos Faria.

Estabelecer uma rotina com horários regulares e um ambiente confortável é essencial para garantir noites tranquilas e uma boa qualidade de vida em todas as idades.