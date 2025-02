Elektro intensifica fiscalização e notifica empresas por irregularidades em postes de Três Lagoas

A Elektro, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica em Três Lagoas, tem intensificado a fiscalização sobre o compartilhamento da infraestrutura dos postes da cidade. De acordo com a empresa, o município possui aproximadamente 23 mil postes, dos quais 20 mil foram remapeados entre agosto e dezembro de 2024. Durante esse processo, foram identificados 1.600 pontos com irregularidades técnicas.

Até o momento, 367 casos já foram notificados, e outras 1.283 notificações estão previstas para o primeiro trimestre de 2025. Entre as principais infrações apontadas estão a falta de identificação dos cabos de telefonia e internet, reservas técnicas fora dos padrões e fios soltos, o que tem gerado preocupação entre os moradores.

A situação já causou acidentes. Dois motociclistas sofreram quedas após se enroscarem em fios soltos, um no bairro Jardim Alvorada e outro no Parque São Carlos. Além dos riscos de acidentes, os fios pendurados e espalhados nas ruas comprometem a organização urbana e geram transtornos para a população.

Sebastião Alves da Silva, morador do Parque São Carlos, relata os problemas enfrentados na rua Said Abid. “Eu mesmo enrolei alguns fios aqui no meio da rua. Estão soltos na frente da minha casa. Já pedi para arrumar, mas até agora nada. Tenho netos que brincam aqui, é perigoso”, disse. Situações semelhantes são registradas no bairro Vila Aro, onde a dona de casa Sueli Aparecida também reclama. “Esses fios precisam ser retirados ou ao menos esticados. Estão assim há muito tempo”, sugere Sueli.