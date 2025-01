Funlec anuncia expansão com foco em tecnologia e educação socioemocional

Nesta semana, a Funlec (Fundação Lowtons de Educação e Cultura), uma das mais tradicionais instituições de ensino do Mato Grosso do Sul, ganhou destaque em entrevista ao RCN Notícias, da Cultura FM e TVC HD, concedida por Alessandro Gomes Lewandowski, diretor-presidente da entidade, nesta quarta-feira (15). Alessandro, que assumiu a liderança em dezembro de 2024, destacou os planos para a expansão da Funlec, os avanços pedagógicos e a importância histórica da fundação.

História e missão da Funlec

Fundada em 1982, a Funlec nasceu com o objetivo de oferecer educação de qualidade, inicialmente destinada aos filhos de maçons, conforme os princípios de moralidade, civismo e responsabilidade social. Ao longo de 43 anos, a fundação consolidou-se como uma referência educacional no estado, com cinco unidades distribuídas em Campo Grande, Bonito e Três Lagoas.

Na cidade de Três Lagoas, a unidade Hermesindo Alonso Gonzales, carinhosamente chamada de ‘HG’, é um marco educacional, celebrando 28 anos de atividades. “A Funlec representa história, tradição e comprometimento com a formação de cidadãos. Aqui trabalhamos para promover uma educação diferenciada, que une ensino de qualidade, valores éticos e uma abordagem humanista”, destacou Alessandro.

Metas para o futuro

Entre as principais metas da nova gestão estão a ampliação das unidades escolares e a incorporação de tecnologias inovadoras no currículo pedagógico. Em janeiro de 2025, a Funlec iniciou um projeto de parceria com empresas especializadas para introduzir robótica em suas unidades, além de aprofundar programas de ensino bilíngue e trabalhar o desenvolvimento socioemocional dos alunos.