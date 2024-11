Hidrelétrica fará simulado de evacuação de emergência no Jupiá

A CTG Brasil realizará, na próxima terçca-feira, dia 26 de novembro, um simulado de evacuação de emergência da barragem da Usina Hidrelétrica Jupiá, localizada no rio Paraná. A ação faz parte da etapa final de implantação do Plano de Ação de Emergência (PAE) da barragem e tem como objetivo testar procedimentos de notificação – internos e externos – e a evacuação completa da área. Atualmente, cerca de 85 famílias residem na Zona de Autossalvamento (ZAS), que corresponde às áreas de impacto imediato em caso de emergências, situadas logo abaixo da barragem.

Na última quinta-feira (22), engenheiros, autoridades de segurança, agentes da Defesa Civil de Três Lagoas (MS) e Castilho (SP) reuniram-se com as famílias da região para explicar o treinamento de evacuação do bairro Jupiá. “É importante destacar que a barragem está totalmente segura e operando normalmente. Esta reunião é uma preparação para o simulado preventivo, que visa treinar e capacitar os moradores que vivem próximos à barragem”, afirmou Lidiane Pereira, engenheira civil da CTG Brasil.

A hidrelétrica informou que está implementando um plano de comunicação sobre a simulação, utilizando estratégias como visitas porta a porta, envio de mensagens SMS e WhatsApp para moradores cadastrados, uso de carros de som e postagens em redes sociais.