Inocência vive transformação histórica com construção da fábrica de celulose

A presença da Arauco também impactará toda a região, gerando empregos e aquecendo a economia de municípios vizinhos, como Três Lagoas, Paranaíba, Aparecida do Taboado, Selvíria, Paraíso das Águas, Cassilândia e Água Clara.

Impacto na cidade e na região O prefeito de Inocência, Antonio Ângelo Garcia dos Santos, o Toninho da Cofap, destacou em entrevista ao Grupo RCN de Comunicação, que a cidade está vivenciando uma transformação acelerada. Segundo ele, o município, que conta hoje com 8,4 mil habitantes, deve atingir um pico populacional de 32 mil pessoas durante a construção da fábrica. Depois da inauguração, a população estabilizará entre 18 e 22 mil habitantes, consolidando Inocência como um dos grandes polos econômicos do estado.

Com o cronograma adiantado, há grande expectativa de que a indústria entre em operação ainda em 2027, um ano antes da previsão inicial. O projeto também passou por uma expansão significativa: o investimento inicial, que era de US$ 3 bilhões, foi elevado para US$ 4,6 bilhões. Como resultado, a capacidade de produção anual também foi aumentada em 40%, passando de 2,5 milhões para 3,5 milhões de toneladas de fibra de eucalipto.

Atualmente, cerca de 2,4 mil trabalhadores atuam na terraplanagem do terreno onde a fábrica será erguida, um aumento significativo de 33% em relação à previsão inicial de 1,8 mil. Esse ritmo acelerado permitiu antecipar o início das obras da fábrica para o primeiro semestre deste ano. Durante a fase de construção, estima-se que até 14 mil pessoas sejam empregadas, embora nem todas trabalhem simultaneamente, pois as equipes atuam em etapas distintas.

A cidade de Inocência, na região Leste de Mato Grosso do Sul, está passando por uma transformação econômica e social sem precedentes com a construção da fábrica de celulose da multinacional chilena Arauco. A obra, considerada o maior investimento do mundo realizado de uma só vez, promete revolucionar a região e impactar diversas cidades vizinhas.

Desafios e planejamento

A chegada de um empreendimento deste porte traz desafios, principalmente nas áreas de habitação, infraestrutura, saúde e educação. O prefeito ressaltou que já está trabalhando para minimizar os impactos. “Assim que assumimos o terceiro mandato, começamos a construção de casas populares. Agora, no quarto mandato, estamos buscando ampliar ainda mais essas iniciativas, conversando com o governo estadual e buscando recursos”, explicou.

Atualmente, a cidade enfrenta um déficit habitacional significativo, com aumento no preço dos aluguéis e dificuldades para abrigar os trabalhadores que chegam. Segundo o prefeito, a parceria com o governo estadual, liderado por Eduardo Riedel, tem sido essencial para garantir infraestrutura e suporte necessário ao crescimento acelerado.

Aumento da Arrecadação

A expectativa é que a arrecadação municipal tenha um salto expressivo. Hoje, o município arrecada cerca de R$ 130 milhões anuais, mas com os investimentos da Arauco, deve passar da 54ª posição para figurar entre as 10 maiores economias do estado.

Três Lagoas, que passou por uma transformação similar com a chegada das indústrias de celulose, hoje é a segunda maior economia do Mato Grosso do Sul, ficando atrás apenas de Campo Grande. O mesmo modelo de desenvolvimento se desenha para Inocência e toda a região.