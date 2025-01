Inscrições para o Revalida estão abertas até 31 de janeiro

O cartão de confirmação, com informações sobre o local e horários da prova, estará disponível em 10 de março. Os exames teóricos ocorrerão em 23 de março, nas cidades de Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Curitiba, Porto Alegre, Porto Velho, Recife, Rio Branco, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

Os candidatos que necessitam de atendimento especializado devem informar a condição e anexar documentação comprobatória no momento da inscrição. Já quem deseja ser tratado por nome social deve fazer a solicitação diretamente no sistema.

O cadastro deve ser realizado no Sistema Revalida e tem taxa de inscrição de R$ 410, paga por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança) até 5 de fevereiro.

As inscrições para a primeira etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituições Estrangeiras (Revalida) de 2025 começam na próxima segunda-feira (27) e vão até 31 de janeiro, às 23h59 (horário de Brasília). O edital foi publicado pelo Inep, órgão ligado ao Ministério da Educação.

Entre 24 e 29 de março, os candidatos devem enviar os documentos que comprovem a conclusão do curso de medicina no exterior. Documentos já homologados em edições anteriores não precisam ser reenviados.

O resultado final da primeira etapa será divulgado em 3 de junho.

Sobre o Revalida

O Revalida é destinado a médicos formados no exterior, brasileiros ou estrangeiros, que desejam exercer a profissão no Brasil. O exame é aplicado desde 2011 pelo Inep e envolve duas etapas: teórica e prática, abrangendo as principais áreas da medicina.

A validação do diploma é realizada por instituições públicas de ensino superior que aderem ao exame. A referência para as provas são as Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de medicina e normas profissionais.

*Com informações da Agência Brasil