Jogos Escolares de Três Lagoas têm Data definida para início; Confira

A primeira etapa será a competição para atletas de 15 a 17 anos, que ocorrerá por meio de seleções. Os times vencedores das escolas locais serão avaliados por técnicos da secretaria, que formarão a seleção municipal para disputar a fase estadual. Os campeões estaduais representarão Mato Grosso do Sul na fase nacional, que este ano será realizada em Brasília, em setembro.

O secretário da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), Walter Dias, destacou a importância do evento na revelação de talentos esportivos. Segundo ele, os jogos são divididos em duas categorias: de 12 a 14 anos e de 15 a 17 anos. A ordem das competições varia conforme o calendário nacional, que é definido pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE) e pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

Os Jogos Escolares de Três Lagoas já têm data para começar. As competições, que reúnem jovens atletas de diversas modalidades, terão início no começo de abril. Antes disso, no dia 12 de março, será realizado um congresso técnico para as escolas inscreverem suas equipes.

Entre as modalidades em destaque estão voleibol, basquete, handebol e futsal. O futebol de salão, que havia sido retirado do quadro de atividades do COB, voltará a integrar os jogos. Além disso, esportes individuais como atletismo, judô, tênis de mesa e natação também fazem parte da competição.

O atletismo tem se destacado, com atletas locais sendo convocados para competições internacionais. A natação, que ficou um tempo sem equipe na cidade, está sendo retomada com novos treinamentos e participação em competições estaduais.

As inscrições para os Jogos Escolares de Três Lagoas devem ser entregues até 10 de março. O congresso técnico acontecerá no dia 12 de março, às 18h, no Cacildo de Assis Rocha.