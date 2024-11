Maria Eduarda vai competir pelo Brasil na Colômbia

A atleta de Três Lagoas conquistou, na semana passada, a medalha de bronze no salto triplo durante o Campeonato Brasileiro de Atletismo sub-16, realizado em João Pessoa (PB). Inclusive, foi sua melhor marca quebrando o próprio recorde pessoal, saltando para 11m45. Antes havia saltado 10m74. A jovem atleta conversou com a nossa equipe de reportagem e, visivelmente, expressou sua alegria pela conquista da medalha de bronze. “Estou muito feliz com o resultado, competi contra 37 meninas de todo o Brasil.

Maria Eduarda da Silva Santos, de 14 anos, foi convocada para compor a Seleção Brasileira de Atletismo no Campeonato Sul-Americano de Atletismo, marcado para dezembro, na Colômbia. “Quando o Reynaldo (técnico) me disse , eu não acreditei, estou muito feliz em fazer parte da seleção e vou dar o meu melhor”, adiantou.

No mês de outubro, a tia de Maria Eduarda, a atleta Vitória Barreto, do lançamento de peso, já havia sido convocada para competir no Sul-Americano sub-18, na Argentina.

Para o técnico Reynaldo Abrão, a convocação das duas atletas é o resultado de um trabalho feito com muita dedicação e, principalmente, com a confiança dos pais. “Faça sol ou chuva eu e o professor Alex, estamos aqui no Estádio da Adem, ensinando, treinando e trabalhando com esses jovens, é muito gratificante ver que o resultado é positivo e coloca nossa cidade no topo do pódio, estou feliz e agradeço o apoio de todos”, destacou o técnico.