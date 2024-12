Ministra Simone Tebet e Bosco Martins lançam livros em Brasília

Brasília foi palco de dois importantes lançamentos literários que destacaram a produção cultural de Mato Grosso do Sul. Na quarta-feira (27), a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, apresentou sua autobiografia-romance “O Voo das Borboletas”, na Biblioteca do Senado Federal. No mesmo dia, o jornalista e escritor Bosco Martins lançou “Diálogos do Ócio”, na Livraria da Travessa, no Shopping CasaPark.

O evento contou com o presidente do MDB, Baleia Rossi; os senadores Alessandro Vieira (SE) e Nelsinho Trad (MS); além de ministros como Esther Dweck (Gestão), Camilo Santana (Educação) e Macaé Evaristo (Direitos Humanos). Também participaram Gabriel Galípolo, futuro presidente do Banco Central, e Ilan Goldfajn, presidente do BID.

Diálogos do Ócio: uma intimidade de Manoel de Barros Bosco Martins trouxe aos leitores um olhar único sobre Manoel de Barros, seu amigo de longa data. A obra explora a vida e o processo criativo do poeta, oferecendo um mergulho profundo em sua intimidade. Prefaciado por José Hamilton Ribeiro, o livro reúne histórias, confidências e o peculiar “Abecedário Manoelês”, uma coleção de neologismos que reflete o olhar poético do autor.

“Esse livro é uma oportunidade de trazer o público para mais perto do homem simples por trás do grande poeta. Manoel tinha a capacidade de transformar miudezas em obras-primas, e essa sensibilidade também está presente na obra da ministra Simone Tebet”, disse Bosco Martins.

O evento de Martins também reuniu figuras ilustrativas, como os poetas Nicolas Behr e Salomão de Souza, o documentarista Sionei Leão e o jornalista Rubens Valente, além de admiradores do poeta Manoel de Barros.