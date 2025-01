Moradora reclama de escuridão em rua no bairro Paranapungá

Em nota, a assessoria de imprensa da prefeitura informou que o protocolo apresentado não é do sistema municipal, impedindo o acompanhamento do pedido. Mesmo assim, a empresa responsável pela manutenção será notificada para executar os reparos o quanto antes.

Há um mês, a rua Fariza Zaguir, no bairro Paranapungá, em Três Lagoas, está sem iluminação pública, causando transtornos e insegurança aos moradores. Quatro postes de LED com lâmpadas queimadas transformaram a área em um “breu”, segundo relatos. A manicure Sônia Rodrigues dos Santos afirma que o problema começou uma semana antes do Natal e até agora não foi resolvido, apesar das queixas à prefeitura e à empresa responsável.

O problema afeta diretamente a rotina dos moradores. “A gente paga a taxa de iluminação, mas está no escuro. Não vou mais à igreja à noite com medo”, relatou Sônia. Ela ainda mencionou o aumento da sensação de insegurança, com usuários de drogas ocupando casas abandonadas e acúmulo de lixo na região.

A falta de luz em quatro postes de LED intensifica a preocupação com a segurança e dificulta a circulação noturna no bairro. Apesar das tentativas de resolver a situação pela ouvidoria da prefeitura e contatos com empresas de energia, Sônia não obteve respostas efetivas. “Me deram números de atendimento que não existem”, desabafou.