Moradores do bairro São João enfrentam problemas com lixo em casa abandonada

De acordo com relatos da moradora, Elenir Ramalho, a situação se agravou devido ao descarte irregular de lixo na calçada, onde são deixados desde resíduos domésticos até móveis, plásticos e papelão. “Nós, moradores, é que acabamos limpando. Tem uma vizinha minha que vem e limpa, eu também. Mas, toda noite, jogam lixo aí”, desabafa Elenir.

Uma casa abandonada na rua Coronel Ramão Nunes, no bairro São João, tem se tornado motivo de preocupação para os moradores. O imóvel, tomado pelo matagal, está sendo usado como depósito de lixo a céu aberto, causando transtornos e indignação para os vizinhos.

Mesmo com a coleta regular ocorrendo três vezes por semana — às terças, quintas e sábados —, o problema persiste. Segundo Elenir, o descarte inadequado ocorre fora dos dias programados, resultando em mau cheiro e sujeira espalhada pelo vento. “Quando venta, vem tudo para a minha porta. Jogam coisa podre também, fica aquele fedozão”, relata a vizinha.

Além do lixo, o imóvel abandonado representa um risco à saúde pública. A proliferação de animais peçonhentos, como escorpiões, já preocupa os moradores, e com o período chuvoso, o temor pela dengue aumenta. “Aqui em casa, já achei vários escorpiões. Tenho que passar veneno para evitar que fiquem no mato”, acrescenta Elenir.