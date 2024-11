Mutirão da Limpeza permanece no bairro Jardim Imperial até o dia 2 de dezembro

Em Três Lagoas, os moradores do Jardim Imperial e bairros vizinhos têm até segunda-feira (2) para utilizarem as caçambas do Mutirão da Limpeza. A ação é promovida pela prefeitura municipal, por meio do Setor de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra).

A meta da administração municipal é eliminar criadouros de vetores de doenças relacionadas a arboviroses, leishmaniose e escorpiões. De acordo com a SMS, nas caçambas, o morador pode descartar itens como garrafas, pneus, latas, vasos, lonas e eletrodomésticos antigos que possam acumular água.

Além disso, são aceitos materiais orgânicos suscetíveis à decomposição, como folhas, galhos e madeira podre, bem como itens que possam servir de abrigo para escorpiões, como telhas, tijolos e outros entulhos.