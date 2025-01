Novo concurso da Policia Civil deverá ampliar efetivo em Três Lagoas

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul anunciou um novo concurso público com a oferta de 400 vagas, sendo 300 para investigadores e 100 para escrivães, distribuídas por todo o estado.

A expectativa é de que o concurso aconteça em breve, já que o governo do estado aprovou a contratação desses servidores, de acordo com o delegado regional de Três Lagoas, Ailton Pereira. “Em relação ao prazo do concurso, ainda não temos certeza. Acreditamos que muito em breve o edital será lançado, com as provas e a academia. Ao final do ano, esperamos que até lá já estejam lotados”.

O delegado e outros representantes do setor de segurança pública estadual, como o Sindicato dos Policiais Civis e o diretor do Departamento de Polícia do Interior, participaram de uma reunião na Câmara dos Vereadores para discutir novos projetos para a região.