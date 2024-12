Pesquisa aponta que 49% dos brasileiros acreditam que país vai melhorar em 2025

Uma pesquisa da Febraban, realizada pelo Ipespe entre os dias 5 e 9 de dezembro, aponta que 49% dos entrevistados acreditam que o Brasil irá melhorar em 2025. Esse número se manteve estável em relação a outubro deste ano, mas caiu em comparação a dezembro de 2023, quando era de 59%.

O percentual dos que acreditam que o país vai piorar subiu de 23% em outubro para 28% em dezembro, 11 pontos a mais do que os 17% registrados no mesmo período do ano passado.

A pesquisa também revelou que 66% consideram que o Brasil em 2024 melhorou (40%) ou ficou igual (26%) em relação a 2023, um número menor que os 79% de dezembro do ano passado. Por outro lado, a percepção de piora no cenário nacional subiu de 20% para 32% no mesmo período.