Pessoas com deficiência podem ter direito ao auxílio-inclusão

O auxílio-inclusão é um benefício assistencial mantido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), destinado a pessoas com deficiência que ingressam no mercado de trabalho e recebem até dois salários-mínimos. O benefício segue os critérios estabelecidos pela Lei Brasileira de Inclusão, que tem como objetivo garantir a plena inclusão social e a cidadania das pessoas com deficiência.

Requisitos para Concessão do Benefício

Para ser elegível ao auxílio-inclusão, a pessoa com deficiência moderada ou grave deve ter recebido o Benefício de Prestação Continuada (BPC) nos últimos cinco anos antes de iniciar a atividade remunerada, desde que o BPC tenha sido suspenso devido ao exercício de trabalho remunerado. No entanto, a concessão do benefício está suspensa para contribuintes individuais, como prestadores de serviço, trabalhadores avulsos e segurados especiais, aguardando regulamentação específica.

Em 2024, o valor do auxílio-inclusão é de meio salário-mínimo (R$ 706). O benefício é mantido enquanto o beneficiário continuar cumprindo os requisitos de elegibilidade, sendo cessado caso as condições que deram origem à concessão deixem de ser atendidas.

Como Solicitar o Auxílio-Inclusão

O beneficiário pode solicitar o auxílio-inclusão ligando para o número 135, ou pelo aplicativo ou site do Meu INSS, apresentando a documentação necessária. Durante o contrato de trabalho, o BPC do beneficiário é suspenso, mas pode ser reativado caso o trabalhador deixe de exercer a atividade remunerada.

Critérios de Elegibilidade

Além de atender aos requisitos mencionados, o solicitante deve cumprir os seguintes critérios:

Estar inscrito e com dados atualizados no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico);

Ser titular do BPC-Loas;

Estar exercendo atividade remunerada e ser segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social ou filiado a Regime Próprio de Previdência Social;

Estar regularizado no Cadastro de Pessoa Física (CPF);

Cumprir os critérios de manutenção do BPC, incluindo a renda familiar mensal per capita de até ¼ do salário mínimo.

Avaliação de Renda Per Capita