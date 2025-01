Pipas provocaram falta de energia em mais de 3 mil casas em Três Lagoas

Em 2024, a concessionária de energia elétrica de Três Lagoas registrou sete ocorrências envolvendo pipas na rede do município, resultando na interrupção do fornecimento de energia para 3.171 residências. O número representa um aumento em comparação ao mesmo período de janeiro a dezembro de 2023, conforme os dados divulgados pela concessionária.

Perigos do cerol e impacto nos motociclistas

As linhas com cerol ou material cortante representam um risco ainda maior. Além de poderem cortar cabos de energia e causar acidentes graves, elas são uma ameaça constante para motociclistas, que muitas vezes se equipam com antenas corta-pipa para evitar ferimentos. “É muito perigoso. Sempre ando com a antena para me proteger“, afirmou um mototaxista.

A concessionária pede que a população evite soltar pipas em locais urbanizados e denuncia qualquer situação de risco próximo à rede elétrica. A conscientização é essencial para reduzir acidentes e garantir a segurança de todos.