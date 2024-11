Polícia identifica e busca por ladrões que sequestraram empresário em Três Lagoas

Em seguida, a dupla abordou o proprietário da empresa, de 70 anos, que estava no escritório. Um dos ladrões estava armado e fez ameaças contra as vítimas. Os bandidos obrigaram o empresário a entrar no veículo dele, que estava no pátio da empresa, ocasião em que deixaram a transportadora e seguiram para o bairro Montanini, na saída de Três Lagoas para Selvíria, às margens da BR-158.

Os assaltantes que sequestraram um empresário em Três Lagoas já foram identificados e poderão ser presos por meio de mandados judiciais. A Polícia Civil abriu inquérito contra os suspeitos e busca localizá-los. No entanto, o procedimento tramita em segredo de justiça para não atrapalhar o trabalho investigativo. O crime ocorreu na manhã de terça-feira (29 de novembro), em uma transportadora no bairro Jardim Alvorada. Dois homens foram até o estabelecimento fingindo buscar vagas de emprego, quando renderam um funcionário.

No caminho, tentaram transferir o valor de R$ 13 mil da conta da vítima. A transação bancária foi feita pelo celular do empresário enquanto ele estava dentro do carro, junto com os ladrões. Em seguida, o celular da vítima foi jogado para fora do veículo.

Quase duas horas depois, a Polícia Militar recebeu a informação de que o sequestrado havia sido liberado e estava a caminho da delegacia. A vítima confirmou que, ao ser abordado, os suspeitos o ameaçaram com uma arma, exigindo que os acompanhasse. O empresário ficou no banco traseiro do veículo e foi instruído a manter a cabeça baixa enquanto os ladrões dirigiam pela cidade.

Os suspeitos seguiram pela BR-158 até a rotatória da MS-320 e, posteriormente, abandonaram a vítima em uma estrada de terra no Alto Sucuriú. O veículo do empresário foi localizado nas proximidades do bairro Jardim Carandá.