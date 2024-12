Polícia investiga novos envolvidos no tráfico de drogas em Operação Sentinela

De acordo com o delegado, Ricardo Cavanha, a operação teve início em outubro, quando um casal foi preso com uma grande quantidade de maconha. Essa prisão decorreu de uma investigação anterior, iniciada após a apreensão de um celular furtado, usado como pagamento por drogas. A análise do aparelho revelou a rede de distribuição, levando à identificação de outros suspeitos.“Durante a análise dos celulares apreendidos, encontramos evidências que apontam novos fornecedores de entorpecentes, o que motivou a deflagração da operação na última quinta-feira”, explicou o delegado.

Investigações para desmantelar uma rede de tráfico de drogas estão sendo realizadas pela Polícia Civil de Três Lagoas. A ação surge após a apreensão de cinco celulares, entorpecentes e a prisão de um suspeito durante a Operação ‘Sentinela’, realizada na última quinta-feira (28). A Seção de Investigação Geral (SIG) está aprofundando as apurações, especialmente na região do bairro Novo Oeste, para identificar novos envolvidos.

Os celulares apreendidos passarão por nova análise, com o objetivo de comprovar a ligação entre os suspeitos. Segundo Cavanha, além do crime de tráfico, as investigações buscam evidenciar a associação para o tráfico. “Nosso objetivo é estabelecer o vínculo entre os envolvidos e solicitar novos mandados de prisão, caso as evidências confirmem a associação criminosa”, afirmou Ricardo.

A operação concentra-se principalmente na região conhecida como ‘predinhos’, onde o tráfico tem afetado a rotina dos moradores. O delegado destacou a importância da colaboração da comunidade para o sucesso das ações policiais. “A maioria dos moradores são pessoas de bem e seu apoio é fundamental. Muitas prisões e mandados de busca só foram possíveis graças às denúncias feitas pela população”, enfatiza Cavanha.