Polícia Militar de Três Lagoas registra mais de 45 mil ligações no 190

Em 2024, o 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas registrou mais de 45 mil ligações para o número de emergência 190, com um total de 45.350 chamadas recebidas. Destas, 2.419 resultaram em ocorrências policiais. Esse canal é essencial para a rápida resolução de crimes e para o auxílio à população, que também pode acionar a polícia para questões de serviços públicos e eventos de trânsito.

As principais ocorrências atendidas pelo 190 incluem pedidos de informações, perturbação do trabalho e do sossego, condutas suspeitas de pessoas ou veículos, e questões relacionadas ao trânsito. O serviço de emergência pode gerar registros que são encaminhados à Polícia Civil, que toma as providências necessárias, como patrulhamento e perícia, conforme o caso.