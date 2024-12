Prazo para atualizar valor de imóveis no Imposto de Renda termina nesta segunda-feira

Encerra nesta segunda-feira (16) o prazo para contribuintes atualizarem o valor de seus imóveis na declaração do Imposto de Renda (IR) com alíquotas reduzidas, mediante pagamento imediato do tributo. A medida, autorizada pela Lei 14.973, visa reforçar o caixa do governo e foi implementada como parte da reoneração gradual da folha de pagamento até 2027.

Desde 24 de setembro, com a publicação da regulamentação pela Receita Federal, pessoas físicas e jurídicas podem declarar a atualização do valor dos imóveis. Com isso, pagam antecipadamente o IR sobre o ganho de valor do imóvel, com alíquotas reduzidas.

Para pessoas físicas : a alíquota aplicada é de 4% sobre a valorização do imóvel.

: a alíquota aplicada é de 4% sobre a valorização do imóvel. Para empresas: são cobrados 6% de IRPJ e 4% de CSLL.

Atualmente, os tributos pagos sobre o ganho de capital no momento da venda do imóvel variam de 15% a 22,5% para pessoas físicas. Já as empresas enfrentam alíquotas que podem chegar a 34%, dependendo do regime tributário.

A atualização do valor dos imóveis é vantajosa principalmente para quem planeja vendê-los no médio ou longo prazo. No entanto, quem vender o imóvel em até três anos após a atualização não poderá deduzir a diferença entre o valor atualizado e o valor original da base de cálculo.