Prazo para matrícula na Rede Municipal de Ensino termina nesta sexta-feira

A Secretaria Municipal de Educação de Três Lagoas encerra, nesta sexta-feira (31), o prazo para matrícula na rede municipal de ensino. A segunda chamada convocou mais de 900 crianças para vagas em escolas municipais e Centros de Educação Infantil (CEIs). Pais ou responsáveis devem comparecer às unidades designadas ou à Central de Matrículas até o fim do dia para garantir a vaga.

A diretora de matrículas, Elisângela Aguar Alcaldi, destaca a importância do prazo. “Quem ainda não efetivou a matrícula deve se apressar para não perder a vaga”, alerta.

Os pais devem ir diretamente às escolas ou CEIs onde as crianças foram designadas. As listas com os nomes dos alunos estão disponíveis nas unidades. Para efetuar a matrícula, é necessário apresentar os documentos do cadastro de pré-matrícula. O atendimento ocorre das 7h às 11h e das 13h às 17h.