Prazo para rematrícula nos Serviços de Convivência de Três Lagoas finaliza nesta semana

Em Três Lagoas, o prazo para a rematrícula nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), termina nesta sexta-feira (31). Os pais e responsáveis devem procurar o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro para efetuar o processo dentro do prazo.

As rematrículas foram iniciadas em 6 de janeiro. Já o período de matrícula para novos usuários, começa em 3 de fevereiro. As famílias interessadas deverão procurar o Cras do bairro onde mora para atendimento e avaliação técnica. Após a avaliação, será fornecido o encaminhamento para o SCFV da área de residência.

Documentos necessários

Encaminhamento do Cras

Atestado escolar

Cópia da certidão de nascimento

Cópia do RG e CPF da criança (se houver)

Cópia do RG e CPF do responsável pela matrícula

Cópia do comprovante de residência

Cópia do Cartão do SUS

O SCFV oferece atividades que promovem o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, sendo uma importante iniciativa para o desenvolvimento social das crianças e adolescentes de Três Lagoas.

Confira os endereços:

Cras “Amélia Jorge de Oliveira”

Endereço: rua Antônio Estevan Leal, nº 1791 – Jardim Glória

E-mail: [email protected]

Telefone: (67) 99213-0316

Cras “Ana Maria Moreira”

Endereço: rua Rogaciano Garcia Moreira, nº 1762 – Vila Verde

E-mail: [email protected]

Telefone: (67) 99235-1703

Cras “Interlagos”

Endereço: rua Bom Jesus da Lapa, nº 309 – Lapa

E-mail: [email protected]

Telefone: (67) 99105-5677

Cras “Ruth Máximo Filgueiras”

Endereço: rua Theodoro Mendes, nº 908 – Guanabara

E-mail: [email protected]

Telefone: (67) 99244-8926

Cras “Elza de Angeli de Paula”

Endereço: rua Bruno Pool, nº 335 – Santos Dumont

E-mail: [email protected]

Telefone: (67) 99205-5698

Cras “Vila Piloto”

Endereço: rua Taufic M. Farran, nº 345, Vila Piloto (Endereço atual)