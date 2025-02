Prédio do antigo Sesi será transformado em CEI e Centro de Atenção Ocupacional

O prédio da antiga escola do Sesi, localizado na Avenida Eloy Chaves, no bairro Vila Nova, em Três Lagoas, será transformado em um Centro de Educação Infantil (CEI) e um Centro de Atenção à Saúde Ocupacional. O espaço, que pertence à Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (Fiems), está fechado desde 2016 e será reaproveitado para atender essas novas demandas sociais.

O prédio tem uma área de 10 mil metros quadrados e foi avaliado em R$ 6,1 milhões. Desde o fechamento da unidade escolar, a estrutura permaneceu desocupada, gerando preocupação na comunidade. Em 2018, houve uma tentativa de leilão do imóvel, que acabou suspenso após notificação da prefeitura. De acordo com a legislação, a Fiems não pode vender o imóvel, sendo obrigatório seu uso para fins sociais.

O prefeito Cassiano Maia (PSDB) afirmou que se reuniu com a diretoria do Sesi para tratar da destinação do local. “O prédio do Sesi não pertence à prefeitura, mas sempre foi uma área de interesse da população, que queria vê-lo utilizado de forma produtiva. Marquei uma reunião com os responsáveis para entender as possibilidades e definir metas claras”, declarou.