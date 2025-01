Prefeito deverá apresentar relatório para expor como encontrou o município

RELATÓRIO

O prefeito de Três Lagoas, Cassiano Maia, está preparando um relatório para apresentar na abertura dos trabalhos legislativos, marcada para o dia 4 de fevereiro. No documento, Maia deverá expor a situação em que encontrou o município após a gestão anterior, além de destacar as metas e prioridades de sua administração. Fontes revelam que diversas obras anunciadas no ano passado foram lançadas, mas sem o devido planejamento financeiro, deixando para a nova gestão com desafios adicionais. A expectativa é grande.