Prefeitura já aplicou quase 1,6 mil multas a proprietários de terrenos baldios

O problema dos terrenos baldios sujos continua sendo motivo de preocupação e debate constante em Três Lagoas. A chegada do período de chuvas agrava a situação, pois o mato cresce rapidamente, acumulando lixo que pode atrair animais peçonhentos e favorecer o surgimento de doenças. O tema é frequentemente abordado em reclamações e cobranças na Câmara Municipal.

O vereador Adriano César Rodrigues, conhecido como sargento Rodrigues, destacou a importância de manter uma fiscalização constante. Segundo ele, a prefeitura precisa intensificar suas ações para combater os problemas decorrentes do descaso com terrenos abandonados. O fiscal de obras e posturas da prefeitura, Tiago Toshio Ishibashi, afirmou que o trabalho de fiscalização ocorre durante todo o ano, mas ganha força no início do período chuvoso.

“Apesar da percepção de que o trabalho é sazonal, as multas são aplicadas o ano inteiro”, disse. Ele ressaltou que após o meio do ano, as notificações diminuíram devido ao cumprimento das deliberações por parte dos proprietários.