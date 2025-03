Presidente da Câmara pede melhorias na iluminação e infraestrutura de Três Lagoas

Para viabilizar essa demanda, Tonhão defende uma ação conjunta entre a prefeitura, o governo do Estado, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), o Departamento de Estradas e Rodagens e até o Departamento Estadual de Trânsito (Detran). O ofício com a solicitação foi encaminhado aos órgãos competentes.

De acordo com Tonhão, as entradas e saídas do município são pontos críticos devido à falta de iluminação adequada, prejudicando a visibilidade e a segurança dos motoristas. “Essa é uma preocupação que eu tenho, porque nós temos as rotatórias nas entradas da cidade e também os anéis viários. Então, eu apresentei essa indicação para que seja feita uma iluminação adequada, correspondente à pujança do município”, afirmou.

Outra indicação apresentada pelo presidente da Câmara foi voltada à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Três Lagoas. Tonhão solicitou o envio de mais recursos para a instituição por meio de emendas parlamentares. “Eu sempre lutei por mais recursos e investimentos para a APAE. Reconheço a importância e o papel que a entidade desenvolve no nosso município. Por isso, encaminhei um ofício ao governador e a toda a bancada federal, incluindo os oito deputados federais e os três senadores, solicitando que aloquem mais recursos para a APAE”, destacou o vereador.

Tonhão elogiou o compromisso do prefeito Cassiano Maia com a entidade, ao afirmar que o problema da APAE é também um problema do município. “Com esse apoio, a APAE não precisará mais implorar por recursos, pois a prefeitura vai oferecer suporte. Mas qualquer investimento adicional será bem-vindo, pois temos o sonho de construir um novo prédio para a APAE, e é por isso que vamos continuar batalhando”, reforçou.

Polícia Militar

O presidente da Câmara também cobrou investimentos para o 2º Batalhão da Polícia Militar, sugerindo a construção de uma academia e de uma piscina na sede da unidade. “Eu já havia solicitado e reforcei o pedido para que seja construída uma ampla e moderna academia e também uma piscina no batalhão. Sabemos da importância da atividade física para os policiais militares, e isso também faz parte da valorização dos servidores. Um policial bem preparado fisicamente está mais apto a exercer suas funções com segurança e eficiência”, justificou.

Por fim, Tonhão reafirmou seu compromisso com a melhoria das condições de trabalho dos servidores municipais e com a aprovação do novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários. “Nosso objetivo é garantir que tanto os servidores da educação quanto os do setor administrativo sejam devidamente valorizados”, concluiu.